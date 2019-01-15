РИАМО - 15 янв. В Москве завершили иммунизацию населения против сезонного гриппа, прививки сделали 60,7% жителей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Активно проводимая прививочная кампания позволила добиться на сегодняшний день охвата прививками против гриппа 60,7% населения города, тогда как в предыдущем эпидсезоне по окончании прививочной кампании охват вакцинацией в столице составил 55,7% москвичей», - говорится в сообщении.

За счет всех источников финансирования в Москве привито более 7,5 миллионов человек, в том числе более 1,26 миллиона детей.

В настоящее время в Москве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, по совокупному населению он ниже эпидпорога на 13,6%. Эпидемиологическая ситуация в городе спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года.

Для профилактики гриппа следует меньше бывать в местах массового скопления людей. Также необходимо регулярно промывать полость носа и мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы и общественного транспорта. В доме следует регулярно делать влажную уборку и проветривание.

Кроме того, для профилактики гриппа Роспотребнадзор рекомендует есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С, а также чеснок и лук. Важно вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.