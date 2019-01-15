РИАМО - 15 янв. Информация о падении на женщину снежной массы с крыши дома на Большой Филевской улице в Москве не является действительной, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы префектуры Западного округа столицы.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что пожилая женщина получила травму головы в результате падения снега с крыши дома на Большой Филевской улице в Москве.

«Префектура не подтверждает ранее появившуюся информацию о падении снежной массы с крыши дома на улице Большой Филевской. На данной территории была проведена проверка состояния крыш многоквартирных домов, они находятся в должном состоянии», - сказал собеседник агентства.

По его словам, все здания в Западном округе находятся на особом контроле, проверки состояния скатных кровель ведутся на постоянной основе.