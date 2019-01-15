РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Спасатели подмосковных Люберец призвали водителей горокруга соблюдать правила безопасности при поездках за город в зимнее время, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Сильная метель провоцирует появление на дорогах снежных заносов и гололедицы. На скользких дорогах соблюдайте скоростной режим, дабы избежать столкновения с другими автомобилями, наезда на пешеходов или повреждения городского имущества. Из-за аномальных морозов и обильных снегопадов откажитесь от выездов на личном авто за пределы населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Если поездки не избежать, то машина должна быть полностью заправлена горючими и техническими жидкостями. В багажнике должны быть домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, медицинская аптечка, лопата, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь.

«Необходимо иметь при себе суточный запас продуктов питания с учетом потребностей и горячий чай в термосе. У водителя и пассажиров должна быть теплая одежда и обувь, можно взять одеяло. Мобильные телефоны нужно полностью зарядить. Необходимо поддерживать связь с родными или друзьями на протяжении поездки», – отмечается в сообщении.

Лучше всего передвигаться не в одиночку, а следовать вместе с другими участниками движения. Необходимо заранее на карте посмотреть, где есть по дороге пункты обогрева: гостиницы, АЗС, придорожные кафе.

«Если есть возможность не ехать далеко в непогоду, лучше остаться дома. В случае острой необходимости лучше воспользоваться междугородними автобусами или электричкой. Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону: 112, 101», – заключается в сообщении.