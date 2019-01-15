РИАМО - 15 янв. В текущем году в Москве планируют ликвидировать свыше 50 узких мест на дорогах, благодаря этому транспорт сможет свободно выезжать из столицы по вечерам, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«В 2018 году столичный ЦОДД переразметил 50 проблемных участков на важных магистралях города, в 2019 году мы планируем взять в работу еще более 50 участков. Эта программа направлена на ликвидацию узких мест, благодаря реализации которой транспорт может свободно выезжать по вечерам из Москвы. У нас получилось ускорить движение без капитальной реконструкции и с минимальными затратами, пропускная способность в этих местах выросла с 10 до 50%», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в прошлом году за счет переразметки удалось повысить пропускную способность некоторых участков магистралей почти на треть.

По мнению представителя пресс-службы, переразметка полос является эффективным методом, который позволяет дозировать и перераспределять трафик в утренние и вечерние часы пик, тем самым снижая загрузку на магистрали.

В Москве уже реализованы проекты по увеличению пропускной способности на самых проблемных участках. Так, дополнительные полосы появились на МКАД, Волоколамском, Киевском, Хорошевском, Звенигородском, Варшавском, Каширском и Дмитровском шоссе, а также Ломоносовском, Ленинском, Балаклавском, Севастопольском и Волгоградском проспектах, улицах Большая Черкизовская, Бутырская, Свободы.