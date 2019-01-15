РИАМО - 15 янв. Правоохранительные органы начали проверку в отношении управляющей компании «Дом-Мастер» после падения сосульки на мужчину в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы.

Во вторник в Лялином переулке, 20 произошел сход наледи. Мужчина, оказавшийся в это время у здания, пострадал и был направлен в больницу. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

«Данный жилой дом находится на обслуживании частной управляющей компании «Дом Мастер». Префектурой и прокуратурой Центрального административного округа к данной УК неоднократно направлялись требования об очистке кровли», – отмечается в сообщении.

По сведениям Басманной межрайонной прокуратуры, последнее представление в отношении директора управляющей компании «Дом-Мастер» вынесли 6 января.

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