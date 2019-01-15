РИАМО - 15 янв. Объекты торговли и сервиса на подмосковных трассах проверят на соответствие качества предоставляемых услуг, незаконные предприятия демонтируют после решения межведомственной комиссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Глава областного Минпотребрынка Владимир Посаженников заявил о необходимости наведения порядка в сфере придорожного сектора услуг в регионе.

«К сожалению, в Московской области существуют незаконные объекты придорожного сервиса. Это всевозможные автомойки, шиномонтажные, объекты, где водителям предлагают сомнительного качества услуги и продукцию.<…> Нам периодически поступают жалобы граждан, которым такое соседство создает немало неприятностей в части ухудшения безопасности движения, и это самая насущная проблема. Мы также можем сюда добавить загрязнение окружающей среды и неуплату налогов», – отметил Посаженников.

По словам министра, в регионе необходимо провести масштабную работу по мониторингу всех объектов дорожного сервиса для последующего выявления и ликвидации незаконно установленных.

«Мы объедем все муниципальные трассы Московской области для составления объективной карты всех предприятий сектора. На данный момент мы говорим о 2 тысячах возведенных и функционирующих предприятий. Все существующие объекты будут вынесены на рассмотрение межведомственной комиссии, где каждый объект придорожного сервиса будет рассмотрен для определения правового статуса, соблюдения безопасности движения, соответствия архитектурному облику», – подчеркнул Посаженников.

После рассмотрения объектов комиссией совместно с муниципальными образованиями будет разработана дорожная карта по устранению нарушений или, в крайнем случае, сносу объекта, заключил министр.

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