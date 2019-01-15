РИАМО - 15 янв. Образовавшуюся в результате обвала грунта яму на Ферганской улице в Москве начали засыпать, сообщается в Twitter-аккаунте столичного Центра организации дорожного движения.

Утром во вторник на Ферганской улице в районе дома 2 произошло проседание грунта на проезжей части. На участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыли движение. Объездной путь организовали по Сормовскому проезду.

«Яму на Ферганской уже засыпают. Надеемся в ближайшее время восстановить движение», – говорится в сообщении.

Водителям рассказали, как можно объехать участок с просевшим грунтом на юго‑востоке Москвы>>