РИАМО - 15 янв. Маршрут автобусов №115 изменили из-за проседания грунта на Ферганской улице, пассажиров призвали быть внимательными, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.
Ранее на Ферганской улице в районе дома 2 произошло проседание грунта на проезжей части. На участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто движение.
«Временно изменен маршрут №115. На участке между улицей Академика Скрябина и Сурским проездом автобусы следуют в объезд Ферганской улицы по Сормовскому проезду. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.
Ранее были изменены маршруты городских автобусов №51 и 208.
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