РИАМО - 15 янв. Цены в столице за декабрь 2018 года выросли на 0,7% по сравнению с ноябрем, потребительские цены выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2017-го, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В декабре 2018 года, по сравнению с ноябрем 2018 года, индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,7%. Продовольственные товары подорожали на 1,3%, непродовольственные товары – на 0,3%, платные услуги – на 0,5%», – говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 4,3%, в том числе на продовольственные товары – на 4,7%, непродовольственные товары – на 4,4%, платные услуги – на 3,6%.