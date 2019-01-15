РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 янв. Власти подмосковного Подольска не рекомендуют купаться на Крещение в реках Пахра, Петрица, Гвоздянка, Рогожка и водоеме Южный, в них вода не соответствует санитарным нормам, сообщается на сайте администрации горокруга.

«По результатам лабораторных исследований и измерений Подольским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» вода в реках Пахра, Петрица, Гвоздянка, Рогожка, водоеме Южный не соответствует санитарным нормам и правилам, в связи с чем использовать данные водные объекты для крещенского купания не рекомендуется», – говорится в сообщении.

Администрация Подольска убедительно просит жителей и гостей горокруга не купаться в несанкционированных местах и не участвовать в массовом выходе на лед, а также соблюдать все меры безопасности при купании.

Восемнадцатого января в крещенский сочельник для всех желающих с 22:00 организуют купание в купели на территории парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина по адресу: город Подольск, улица Рабочая, дом №5Б. Здесь организуют дежурство медицинского персонала, сотрудников полиции и спасателей.

Освящение воды начнется 18 января в 22:00, после чего желающие смогут окунуться в купель. Рядом можно будет согреться горячим чаем с баранками. Возле купели установят палатки для переодевания, осветительные и обогревательные приборы.