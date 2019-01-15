РИАМО - 15 янв. В Москве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению он ниже эпидпорога на 13,6%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в городе спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года», - отмечается в материале.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле ведомства.

Для профилактики гриппа следует меньше бывать в местах массового скопления людей. Также необходимо регулярно промывать полость носа и мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы и общественного транспорта. В доме следует регулярно делать влажную уборку и проветривание.

Кроме того, для профилактики гриппа Роспотребнадзор рекомендует есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С, а также чеснок и лук. Важно вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.