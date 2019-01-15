РИАМО - 15 янв. Генеральная прокуратура России обратится в суд с требованием конфисковать у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна незаконно нажитое имущество на 10 миллиардов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Рыночная стоимость имущества Александра Шестуна, по предварительным подсчетам, составляет 10 миллиардов рублей, при этом материальное положение экс-чиновника не соответствует его доходам. Прокуратура готовит документы в суд, чтобы взыскать имущество», – говорится в сообщении.

Как отметил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, у Шестуна обнаружили 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из них – земельные участки. Они были оформлены на номинальных управленцев. Семья Шестуна также располагает домовладением в Сосновом бору, площадь участка составляет 17 гектаров.

«Подконтрольные чиновнику структуры владеют двумя базами отдыха, автопарк Шестуна составляет 22 автомобиля. Два фигуранта дела Шестуна находятся в розыске», – добавляется в материале.

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