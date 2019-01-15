РИАМО - 15 янв. В московском театре «Новая опера» с 15 января по 3 февраля пройдет Крещенский фестиваль, на котором выступят главные и молодые дирижеры из разных регионов России, сообщил директор театра «Новая опера» имени Колобова Дмитрий Сибирцев.

«В этом году мы приходим к той идее, которая вынашивалась достаточно долго. Так как Евгений Колобов – основатель и руководитель, – был блистательным дирижером, мы решили в этом году посвятить весь фестиваль именно профессии дирижера. Участие в фестивале принимают те дирижеры, которые являются главными в своих театрах и оркестрах», – сказал Сибирцев.

Он добавил, что фестиваль с такой тематикой может стать постоянным.

«Если этот фестиваль покажет большой интерес публики, если станет важнее даже наших артистов и оркестрантов, то не исключено, что это будет постоянная практика. Но это случится, если фестиваль будет иметь большой успех», – подчеркнул Сибирцев.

Особенностью фестиваля в этом году стало участие в нем сразу нескольких дирижеров молодого и среднего поколения. Участие в нем примут главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин и главный дирижер Башкирского государственного театра оперы и балета Артем Макаров.

Крещенский фестиваль в «Новой опере» пройдет в шестой раз с 15 января по 3 февраля 2019 года.

По традиции на нем представят специальные проекты: Реквием и Месса до-минор Вольфганга Амадея Моцарта под управлением итальянского дирижера, художественного руководителя Калабрийского филармонического оркестра Филиппо Арлиа, а также концертное исполнение оперы «Проданная невеста» Бедржиха Сметаны под управлением главного дирижера Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова.