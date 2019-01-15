РИАМО - 15 янв. Свыше 1,5 тысяч гостей могут единовременно посещать каток с искусственной системой охлаждения в ландшафтном парке «Митино» в Москве, его площадь составляет 4 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«В ходе комплексного благоустройства на территории парка была создана вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха москвичей и гостей столицы. Так, для удобства посетителей при катке открылся павильон. В нем работает пункт проката, где можно взять в аренду спортивный инвентарь и переодеться в теплой раздевалке перед выходом на ледовую площадку», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в пункте проката есть услуга заточки коньков. Также в павильоне располагается кафе с горячими и прохладительными напитками и легкими закусками, а еще здесь есть возможность взять в аренду помощника фигуриста для детей.

На другой стороне от катка разместили еще три павильона. В одном из них открыт кружок по автомоделированию, в другом организовано помещение для буккроссинга (книгообмена). В третьем работает детская игровая комната.

Единовременно каток могут посетить до 1,5 тысяч человек. Найти каток можно недалеко от входа в парк.

В вечернее время каток освещается, так как в ходе благоустройства здесь установили столбы освещения. Во время проведения общегородских фестивалей и крупных городских мероприятий здесь устраивают ледовые шоу, интерактивные программы и мастер-классы.

Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00, а с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00 закрывается на технический перерыв. Касса и прокат работают с 11:00 до 21:00. Вход платный, с условиями посещения и стоимостью услуг можно ознакомиться на официальном сайте ландшафтного парка «Митино».

Помимо этого, в парке «Митино» можно покататься на тюбингах на естественном склоне, а на всесезонной спортивной площадке в скором времени смогут заниматься школьные хоккейные команды.