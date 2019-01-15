РИАМО - 15 янв. Власти Москвы согласились с прекращением реализации инвестиционного проекта и расторжением договора аренды земельного участка в Чечерском проезде на юго-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На данном земельном участке планировалось строительство объекта розничной торговли и автосервиса. Общая площадь застройки могла составить 3 тысячи квадратных метров. Однако инвестор так и не приступил к освоению данной территории», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Также в середине 2018 года истек срок действия разрешения на строительство.