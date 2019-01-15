РИАМО - 15 янв. В мае текущего года на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кулаковский» в подмосковном Чехове планируют начать рекультивацию, сообщил во вторник заместитель главы администрации городского округа Алексей Миронов.

«В феврале решается вопрос по подписанию соглашения между правительством Московской области и администрации городского округа Чехов по выделению денежных средств. С этого момента мы имеем право разместить конкурсную процедуру. Задача поставлена, чтобы в мае уже выйти на площадку», – заявил Миронов.

Он отметил, что сейчас также готовится техническая документация для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика по рекультивации полигона. В минувшем году была утверждена дорожная карта и выполнен проект по рекультивации на полигоне.

Также он прокомментировал вопрос об участке полигона, который относится к лесному фонду и не входит в разработанный проект.

«Решается вопрос о выделение денежных средств на проектирование рекультивации участка лесного фонда. Но в проекте, который был сделан в прошлом году, предусмотрено все технические мероприятия, связанные, в том числе, с участком лесного фонда», – добавил Миронов.

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова напомнила, что полигон «Кулаковский» закрыли 1 сентября 2017 года и исключили из территориальной схемы обращения с отходами Московской области. В то же время начались подготовительные работы по рекультивации полигона.

«Летом 2018 года мы видели, что полигон был пересыпан грунтами. Со слов жителей, запахи практически исчезли, но остались вопросы по проекту рекультивации. Сегодня мы выехали на место. Вместе с жителями и муниципальными властями, с правительством Московской области проведем расширенное заседание. Посмотрим, какие проблемы остались. Я уверена, что мы вместе найдем пути решения», – подчеркнула Полякова.

Она заверила, что комитет будет продолжать следить за ситуацией и держать ее на контроле.

На сегодняшний день площадь мусорного полигона «Кулаковский» превышает 13 гектаров. Он был образован в 1966 году и включен в Госреестр объектов размещения отходов.