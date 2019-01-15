РИАМО - 15 янв. Следователи проведут проверку по факту схода с рельсов 4 электровозов около станции «Акулово» Белорусского направления МЖД, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия 14 января при следовании сцепки из четырех электровозов ВЛ010У по перегону Кубинка 1 – Бекасово 1 на входной горловине железнодорожной станции «Акулово» Белорусского направления Московской железной дороги на первом главном пути произошел их сход с рельсов.

«Жертв и пострадавших нет. Электровозы в результате схода получили механические повреждения», – говорится в сообщении.

На месте происшествия проведены все необходимые следственные действия: произведен осмотр места происшествия, опрошены машинист электровоза и иные сотрудники ОАО «РЖД». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.