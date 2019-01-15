РИАМО - 15 янв. На дворовой территории нового 13-секционного дома в ЖК «Рассказово» в новой Москве обустроили скейт-парк с роллердромом и памп-треком, также застройщик озеленил территорию вокруг спортивного объекта, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Скейт-парк стал частью единой рекреационной зоны, созданной в жилом комплексе. Она объединяет в себе не только дворы, но и пешеходные и веломаршруты, а также благоустроенную набережную озера», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Территорию вокруг спортивного объекта застройщик озеленил, высадив клены, яблони, сирень и другие растения. Всего на придомовом участке площадью 1 гектар было высажено более 80 деревьев и 7 тысяч кустарников.

«Площадку по достоинству оценят ребята с разным уровнем подготовки. Здесь комфортно будут себя чувствовать, как новички, так и экстремалы со стажем. Скейт-парк включает в себя несколько зон, расположенных на площади 1 тысячи квадратных метров. Трюки молодые атлеты смогут оттачивать на разных тренажерах, позволяющих выбирать оптимальный вариант контруклона», – подчеркнула Пятова, добавив, что длина трековой трассы составляет почти 100 метров.

Новый дом общей площадью более 58 тысяч квадратных метров построен в рамках II очереди ЖК «Рассказово». Здание имеет переменную этажность от 8 до 11 этажей, и рассчитано на 705 квартир. Дом введен в эксплуатацию, ему присвоен почтовый адрес: Москва, бульвар А.Тарковского, дом 9.