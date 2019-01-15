РИАМО - 15 янв. Фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходил в столице с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019-го, посетили почти 19 миллионов человек, что на 10% больше, чем на предыдущем фестивале, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства столицы руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк доложил об итогах проведения фестиваля.

«Участниками фестивалей «Московские сезоны» в 2018 году стали 65 миллионов человек. 18,6 миллиона человек стали участниками фестиваля «Путешествие в Рождество», — говорится в сообщении.

Участие в новогодних гуляниях на пешеходной Тверской улице, Красной площади и в парке «Зарядье» 31 декабря – 2 января приняли участие 3,1 миллиона человек. 1,2 миллиона отдохнули на пяти новых окружных площадках в Зябликове, Бутове, Митине, Кузьминках и Новокосине. 1 миллион человек посмотрели шоу канатоходцев «Хайлайн» на Тверской.

Прошедший фестиваль «Путешествие в Рождество» стал рекордным по посещаемости. В этот раз число его участников выросло на 10% по сравнению с прошлым фестивалем. Посетителями фестиваля стали также более 5 миллионов российских и зарубежных туристов. Главной темой нынешнего «Путешествия в Рождество» был театр.

Главным событием фестиваля стала встреча Нового 2019 года. Уже во второй раз москвичи и туристы могли отметить этот праздник на Тверской улице – с 31 декабря по 2 января она стала пешеходной.

На четырех сценах праздника на Тверской было проведено 136 концертов – выступили 757 артистов.

Шестой фестиваль «Путешествие в Рождество» получил множество положительных отзывов от журналистов и блогеров со всего мира. Так, американский журнал о путешествиях Alo magazine назвал мероприятие лучшим зимним фестивалем 2019 года.