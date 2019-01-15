РИАМО - 15 янв. Реставрацию вестибюля на станции московского метро «Кропоткинская» планируют завершить летом, в настоящее время работы приостановили в связи с наступлением холодов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Реставрация вестибюля проводится с мая 2018 года. К настоящему времени уже установлены входные двери вестибюля, решетки на окнах, раскрыты ранее заложенные исторические оконные проемы. Отдельное внимание уделяется кессонам – элементам свода арки вестибюля – в соответствии с проектом они будут освещены. Первоначальный проект павильона 1935 года предполагал открытые кессоны, которые были застеклены. Однако после войны арка была целиком покрыта металлом.

«В данный момент работы временно не ведутся, поскольку в холодное время года при отрицательных температурах их проведение без специальных конструкций-тепляков недопустимо. Специалисты Мосгорнаследия внимательно следят за исполнением работ в соответствии с согласованным проектом и соблюдением технологии реставрации», – говорится в сообщении.

Станция метро «Кропоткинская» (до 1957 года — «Дворец Советов») была открыта 15 мая 1935 года. Проект станции удостоен нескольких значимых премий, среди которых гран-при Всемирных выставок 1937 года в Париже и 1958 года в Брюсселе, Сталинская премия за архитектуру и строительство (1941 год).

Выполненный в виде арки наземный вестибюль станции является проектом советского архитектора Самуила Кравеца, работавшего также над станциями метро «Парк культуры», «Семеновская» (ранее – «Сталинская») и другими.