РИАМО – 15 янв. В подмосковном Раменском молодой человек попал под поезд на станции «Фабричная» Казанского направления МЖД, он получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В районе железнодорожной станции «Фабричная» Казанского направления (находится в городе Раменское - ред.) поездом сообщением Москва - Анапа смертельно травмирован мужчина 1998 года рождения. Переход был совершен в неустановленном месте», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время по данному происшествию организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.