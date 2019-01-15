РИАМО - 15 янв. Во втором квартале текущего года в Котельниках на улице Новая введут в эксплуатацию пристройку к школе на 300 дополнительных ученических мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы возводится пристройка к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2».

«В настоящее время на завершающем этапе идет выполнение фасадных работ. На первом и втором этажах ведутся отделочные работы, на третьем этаже внутренняя отделка уже выполнена. Строительная готовность объекта составляет порядка 90%. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал текущего года», – сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Новый учебный корпус на 300 дополнительных ученических мест будет трехэтажным. Его общая площадь составит около 3 тысяч квадратных метров. В здании будут размещены учебные классы начальной школы, хореографический класс, спортзал, а также столовая с пищеблоком. На объекте будут учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Заказчиком строительства выступает администрация городского округа Котельники Московской области. В сентябре младшие школьники уже сядут за парты в новом комфортном учебном корпусе.