РИАМО - 15 янв. На Крещение в Московском регионе похолодает, в ночь на 19 января температура опустится до минус 10 градусов, днем будет до минус 8, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этом году существенное понижение температуры в Подмосковье и Москве пришлось на Рождество. Во вторник же в столице зафиксировали первую в этом году оттепель.

«Праздник Крещение, как и Рождество, имеет постоянную дату и празднуется православными христианами в один и тот же день, а именно 19 января. Учитывая прогноз погоды, 19 января в Москве и области похолодает. После оттепели, ожидаемой в Московском регионе 18 января, в ночь на 19 января температура понизится до минус 5-10 градусов, а днем температура составит от 3 до 8 мороза», — говорится в сообщении.

Ниже двадцатиградусной отметки в Москве на Крещение температура опускалась в 1950, 1963, 1968, 1969, 1970, 1973, 1986 и в 2014 годах. Самыми суровыми морозы были в 2006 году, тогда температура ночью составила минус 30,8 градуса, а днем 19 января было минус 25,4 градуса.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.