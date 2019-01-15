РИАМО - 15 янв. Единовременные выплаты участникам войны в Афганистане, инвалидам, а также членам семей погибших увеличились в столице в два раза в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства Москвы принял распоряжение «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана».

«Размер единовременной материальной помощи зарегистрированным в городе Москве по месту жительства членам семей погибших в Афганистане военнослужащих, инвалидам боевых действий и ветеранам-афганцам составит от 4 до 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущей выплатой в 2014 году ее размеры увеличены в два раза. Всего выплаты получат порядка 17,6 тысячи человек. Общие расходы городского бюджета составят 167 миллиона рублей.

Годовщина вывода ограниченного контингента из Афганистана отмечается в России ежегодно 15 февраля.