РИАМО - 15 янв. В прошлом году на Московской железной дороге (МЖД) стало на 7,1% меньше несчастных случаев, такой же показатель был и в 2017 году, положительная тенденция сохраняется, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В 2018 году на полигоне Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» сохранилась положительная тенденция уменьшения количества несчастных случаев с гражданами, продолжающаяся с 2013 года. К 2017 году снижение составило 7,1%», – говорится в сообщении.

Заметное улучшение достигнуто в Москве и Московской области – на 31 и 45 несчастных случаев меньше соответственно. Несмотря на то, что именно здесь самое плотное и интенсивное движение поездов, а вдоль железной дороги расположено большое количество густонаселенных районов, строятся новые жилые кварталы и объекты коммерческой недвижимости.

Кроме того, снижение несчастных случаев отмечается в Тульской (на семь случаев меньше), Брянской (на четыре) и Владимирской (на четыре) областях.

Самая частая причина несчастных случаев – нарушение пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге. К наиболее распространенным относятся хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги по настилу перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

При этом остается и проблема с зацеперами. Шесть человек получили травмы электротоком при проезде на крыше поезда в 2018 году на МЖД, четыре – смертельно.

На Московской железной дороге ежегодно проходят мероприятия для повышения безопасности и предотвращения несчастных случае. В частности, проводится ремонт, модернизация и строительство новых инфраструктурных объектов.

В 2018 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» построено 16 современных одноуровневых пешеходных переходов.

Кроме того, проводится регулярная информационно-разъяснительная работа, тесное взаимодействие с органами государственной власти и правоохранительными структурами.