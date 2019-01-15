РИАМО - 15 янв. Карантин по бешенству животных сняли на территории деревни Кулаково Раменского муниципального района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (28 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 12 февраля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Кулаково сельского поселения Чулковское Раменского муниципального района», – говорится в документе.

Ограничения сняли от восточной границы деревни Бисерово села Кузнецовское, далее на север вдоль границы Раменского района до восточной границы деревни Мещеры села Новохаритоновское, далее на север вдоль границы Раменского района до западной границы села Константиново, далее до южной границы деревни Рыбаки села Заболотьевское и до восточной границы деревни Бисерово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.