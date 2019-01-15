РИАМО - 15 янв. Первую оттепель 2019 года зафиксировали в столице во вторник, температура повысилась до плюс 0,3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Январь в Московском регионе начался с аномально теплой погоды, среднесуточная температура превышала норму на 4-6 градусов. Однако значения температуры оставались отрицательными. К Рождеству похолодало, но морозы продержались недолго. В столице началось потепление, и 14 января температура превысила норму почти на 7 градусов.

«Сегодня в утренние часы температура еще была отрицательной, минус 1,3 градуса, но взяла курс на повышение. Вначале она преодолела нулевой рубеж в сторону положительных значений в центре города, на метеостанции «Балчуг» в 12 часов было зарегистрировано плюс 0,3 градуса. А в 13 часов до плюс 0,3 градусов потеплело и на опорной метеостанции города, ВДНХ», — говорится в сообщении.

В декабре в Москве тоже были оттепели – они отмечались в течение четырех дней.