РИАМО - 15 янв. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном завоевали золотые медали на XV международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике, информатике, которая сегодня завершилась в Казахстане, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Она отметила, что в олимпиаде принимали участие команды из 18 стран – ученики 10-11 классов и их наставники.

«Первенство завоевали Ляликова Ирина, Макеев Дмитрий и Шишкин Павел. Наши ребята блестяще показали себя в испытаниях. В Московскую область они вернутся с тремя категориями медалей. Помимо золота, Кузнецова Анна увозит с собой серебряную медаль, а Новичков Борис – бронзовую. Спасибо за победу, область гордится успехами ребят», – сказала Забралова.

Олимпиада проходила в два тура – теоретический и экспериментальный, где участникам предлагались соответствующие задания. Итоги олимпиады подводились в личном зачете по каждому предмету.