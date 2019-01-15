РИАМО - 15 янв. Выплаты на приобретение школьной формы более чем для 70 тысяч детей из многодетных семей оформили в Подмосковье, им в общей сложности выплатят более 210 миллионов рублей, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму детям из многодетных семей оформлена на 213 миллионов рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе. На сегодняшний день выплату оформили 70360 школьников из многодетных семей.

В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год.