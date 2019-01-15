РИАМО - 15 янв. С помощью нового личного кабинета на сайте mos.ru стало проще и удобнее получать городские услуги и сервисы, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«Новая версия личного кабинета на портале mos.ru уже работает в полном режиме и прошла все тестовые испытания. Пользователи успели оценить ее удобство. По данным ДИТ, новым личным кабинетом пользуются в среднем 90 тысяч человек в день, причем две трети из них женщины. Чаще всего в него заходят москвичи в возрасте от 24 до 44 лет (63%)», – говорится в сообщении.

Пользователь может настроить виджеты (графические элементы, которые отображают полезную информацию) под себя: выбирать самые востребованные услуги и сервисы, заполнить информацию о транспорте, детях, квартире. Вся необходимая информация и изменение статусов – ребенок вышел из школы, штраф оплачен, выставлен новый счет за ЖКУ – видны сразу при входе в личный кабинет. Пользователь переходит в нужный раздел портала, кликнув на тематический виджет – не нужно ничего искать и вводить дополнительную информацию.

«Мы оптимизируем работу личного кабинета, чтобы ускорить и упростить доступ к электронным сервисам. Пользователь настраивает под себя виджеты востребованных услуг, чтобы видеть актуальную информацию, например, о платежах и штрафах. Теперь москвичи могут получить подобранные под каждого новости и рекомендации сервисов», – сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, в начале декабря новый личный кабинет перешел из тестового режима в основной. Трафик вырос в 4,5 раза, но несмотря на увеличившуюся нагрузку, весь функционал работает исправно.

Лысенко добавил, что в личном кабинете москвичи проверяют статус заявок по госуслугам, платежам и подпискам (63% пользователей). А также заполняют профиль, добавляют сведения о семье, домашних животных, транспорте и жилье – чтобы получать больше персонифицированных услуг, сервисов и новостей (23% пользователей).

«В 2019 году работы по оптимизации и расширению функционала личного кабинета продолжатся», – заключил он.

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