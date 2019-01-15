РИАМО – 15 янв. Вице-премьер России Татьяна Голикова сделала прогноз по изменению количества населения, отметив, что негативная тенденция по убыли населения в итоге сменится ростом, сообщает во вторник Газета.ru.

По ее словам, естественная убыль населения может смениться ростом через 4-5 лет.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах», — сказала Голикова.

Ранее на сайте издания сообщалось, что население России пойдет на убыль впервые за 10 лет.