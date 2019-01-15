РИАМО - 15 янв. В подмосковных школах в январе и феврале проведут уроки по раздельному сбору мусора, такие занятия проводятся с сентября 2018 года с периодичностью не менее одного раза в четверть, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В Московской области продолжается реализация проекта «Чистое Подмосковье», в рамках которого во всех образовательных учреждениях региона проходят мероприятия, посвященные сбору и грамотной утилизации мусорных отходов. В январе–феврале очередные уроки по раздельному сбору отходов пройдут во всех школах», – сказала Забралова.

Она напомнила, что эти занятия проводятся с сентября 2018 года с периодичностью не менее одного раза в четверть.

«Всего в подмосковных школах было организовано уже более 45 тысяч мероприятий. Как правило, они проходят в виде классных часов, тематических уроков, семинаров с участием родительской общественности. Если для начальной школы формы занятий в основном игровые, то для средней и старшей школы – это и разработка экологических проектов, интерактивные лекции, виртуальные путешествия, тренинги, мастер-классы», — отметила Забралова.

В Подмосковье была организована рабочая группа, которая в помощь педагогам подготовила методическую основу – программы, методические рекомендации, презентации, сценарии уроков и внеклассных мероприятий.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.

Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора без серьезных сбоев>>