РИАМО – 15 янв. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал основными рисками для мировой экономики высокий уровень неопределенности и рост протекционизма, сообщает Газета.ru.

По его словам, высокий уровень неопределенности затрагивает все сферы жизни общества.

«Премьер отметил скорость и масштабы цифровой трансформации. Он подчеркнул, что она несет в себе как большие возможности, так и серьезные риски. В частности, это касается модернизации инфраструктуры, которая требует больших финансовых вливаний», – говорится в сообщении.

Среди прочих рисков премьер-министр также назвал растущую конкуренцию, протекционизм и изменение традиционных рынков, в том числе энергетического.

Также Медведев подчеркнул, что важное значение имеют экологические проблемы и усиливающееся неравенство в социальной сфере, которое провоцирует недовольство населения.