РИАМО – 15 янв. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что требования к российскому бизнесу необоснованно высокие, сообщает во вторник Газета.ru.

«По его словам, требования к нему являются необоснованно высокими. Он уточнил, что многие из них создавались еще в советские времена, и устарели «не только морально, но и технологически», – отмечается в материале.

Он подчеркнул, что количество различных нормативных актов, имеющих отношение к бизнесу, превышает девять тысяч.

Ранее на сайте издания сообщалось, что глава правительства назвал главные вызовы мировой экономике.