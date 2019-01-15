РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Управляющая компания «Авангард» по предписанию Госжилинспекции Московской области отремонтировала газовое оборудование многоквартирного дома в поселении Томилино подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе внеплановой проверки жилищные инспекторы зафиксировали наличие следов ржавчины, деструктивной коррозии и нарушений окрасочного слоя на наружном газопроводе многоквартирного дома в Томилине. Организации, под управлением которой находится вышеуказанный дом, выдали предписание об устранении выявленных нарушений в течение 10 дней.

«Управляющая компания ООО «Авангард» исполнила требование Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования. Предписание было исполнено в полном объеме в жилом многоквартирном доме №34 по улице Гоголя в рабочем поселке Томилино Люберецкого городского округа», – говорится в сообщении.

В отношении ООО «Авангард» возбудили дело об административном правонарушении. Мерой административного наказания стал штраф на сумму 75 тысяч рублей.

«Нарушение управляющей компанией требований к техническому обслуживанию и ремонту домового газового оборудования могут повлечь возникновение аварийных ситуаций, поэтому призываю все организации как можно внимательнее относиться к данному вопросу и проводить регулярный мониторинг состояния ВДГО (внутридомовое газовое оборудование – ред.)», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

ООО «Авангард» привела внутридомовое газовое оборудование в нормативное состояние в установленные Госжилинспекцией сроки. Данный факт зафиксировали жилищные инспекторы в ходе контрольной проверки исполнения предписания.