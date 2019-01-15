РИАМО - 15 янв. На юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с продажей туристических путевок с ущербом на 1,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
В территориальный отдел полиции обратились несколько граждан с заявлениями о мошенничестве. По словам потерпевших, они передали деньги в счет договора реализации туристических путевок генеральному директору турфирмы, расположенной на Люблинской улице, но так и не получили оплаченные услуги.
«В результате проверки информации сотрудниками полиции установлено, что директор, 35-летняя приезжая, своих обязательств по договору не выполнила и деньги клиентам не вернула. Всего подозреваемой было передано около 1,78 миллиона рублей», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности женщины.
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