РИАМО - 15 янв. На юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с продажей туристических путевок с ущербом на 1,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В территориальный отдел полиции обратились несколько граждан с заявлениями о мошенничестве. По словам потерпевших, они передали деньги в счет договора реализации туристических путевок генеральному директору турфирмы, расположенной на Люблинской улице, но так и не получили оплаченные услуги.

«В результате проверки информации сотрудниками полиции установлено, что директор, 35-летняя приезжая, своих обязательств по договору не выполнила и деньги клиентам не вернула. Всего подозреваемой было передано около 1,78 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности женщины.