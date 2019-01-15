РИАМО - 15 янв. Московский метрополитен справился с нагрузкой после подтопления на «салатовой» ветке во вторник утром, сейчас движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Более 100 человек оперативно устранили последствия произошедшего. Во время отсутствия движения поездов до 10:15 были закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», – говорится в сообщении.

Во вторник утром станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрывали из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы».

Поезда на линии ходили только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово». Добраться от закрытых станций до «Петровско-Разумовской» можно было бесплатно на автобусе компенсационного маршрута КМ. На какой-то период перекрывалось движение для автомобилистов на Гостиничном проезде, на участке курсировали только автобусы №24К и №677К. Они ездили от метро «Селигерская» по Дмитровскому шоссе до метро «Петровско-Разумовская» с остановками у станции «Верхние Лихоборы» и «7-й автобусный парк» (метро «Окружная»). На линии работало 56 автобусов.

Кроме того, все регулярные маршруты наземного транспорта были продлены от метро «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» до метро «Петровско-Разумовская».

Пять экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) помогали в организации движения в районе станции метро «Окружная», а дежурная смена ситуационного центра перенастраивала работу светофоров и с помощью ручного управления увеличивала фазы для загруженных направлений на севере Москвы.

Московский метрополитен полностью справился с локальным увеличением пассажиропотока на станции «Петровско-Разумовская». Здесь работали все кассовые окна. На этой станции, а также на «Окружной», «Верхних Лихоборах» и «Селигерской» задействовали 40 сотрудников Центра обеспечения мобильности, которые помогали пассажирам построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов.

Предварительная причина инцидента – результат работ по строительству второго вестибюля станции «Окружная».

При строительстве второго выхода станции «Окружная» в сложных геологических условиях произошел гидроудар. Вследствие этого была выбита технологическая пробка и вода с грунтом кратковременно поступали в тоннель. Инженерные коммуникации Московского метрополитена остались невредимы.