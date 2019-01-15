РИАМО - 15 янв. Работы по освобождению земельного участка от незаконно возведенного автотехнического комплекса провели в Зеленограде на проезде 4921, дом 7, строение 2 и 3, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«К административно-производственному зданию без разрешительной документации было пристроено строение автотехнического комплекса площадью 211,6 квадратных метров – автомойка, шиномонтаж и предприятие общественного питания. Земельный участок под строительство или реконструкцию не предоставлялся», – отмечается в материале.

Владелец самостроя самостоятельно разобрал незаконное строение. В настоящее время проведены работы по вывозу строительного мусора, территорию привели в порядок.