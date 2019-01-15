РИАМО - 15 янв. Десять объектов в Центральном административном округе Москвы выставлены на аукционы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Более 4 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости могут быть проданы с аукционов Единой торговой площадки Москвы до конца января 2019 года. На аукционы выставлены 10 лотов. Пять из них расположены в Басманном районе, по одному лоту в Хамовниках, Замоскворечье, на Таганке и Якиманке, в Мещанском районе», – говорится в сообщении.

Самый маленький объект площадью 15,8 квадратных метров и находится в Хамовниках. Самый крупный лот площадью 1,4 тысячи квадратных метров расположен в Таганском районе. Средняя стартовая цена 1 квадратного метра лота составляет 90 тысяч рублей.

Аукционы по продаже объектов в ЦАО демонстрируют высокую заинтересованность со стороны малого бизнеса, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Объекты коммерческой недвижимости в Центральном административном округе столицы пользуются стабильным спросом. 86 объектов удалось реализовать через аукционы в 2018 году. В среднем на лот претендовали 5-6 участников, среднее превышение стартовой цены составило 60%. Большинство покупателей городской недвижимости в центре столицы – частные предприниматели, представители малого и микробизнеса, впервые принимавшие участие в открытых торгах», – отметил Дегтев.

Объекты коммерческой недвижимости в историческом центре мегаполиса представляют для инвесторов особый интерес, отметила директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

«Большинство реализуемых на городских аукционах лотов оптимально подходят под небольшие офисы для стартап-проектов. Однако возможны и другие функциональные решения, в зависимости от площади. Например, на предложении находится комплекс зданий в Съезжинском переулке, который можно рассмотреть под образовательное учреждение. Это направление будет востребовано в ЦАО», – считает Синилова.