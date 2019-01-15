РИАМО - 15 янв. Власти Москвы планируют сократить в три раза объем захораниваемого в Подмосковье мусора к 2023 году, сейчас мусор из столицы распределяют на подмосковные объекты по электронным талонам, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы подписали соглашение с Москвой, где четко прописаны объемы мусора до 2023 года. В ближайший год Москва захоронит около 4,5 миллионов тонн своего мусора на территории Подмосковья, к 2023 году этот объем будет снижен до 1,4 миллиона тонн», - сказал Хромушин.

В настоящее время московский мусор распределяют на подмосковные объекты по электронным талонам. Сбоев в этой системе за новогодние праздники не было, уточнил Хромушин.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.