РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 янв. Количество преступлений на территории, обслуживаемой межмуниципальным управлением МВД России «Балашихинское», снизилось более чем на 4 % в 2018 году, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника управления, полковник внутренней службы Евгений Котенко.

Во вторник в здании отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный Балашихи прошло расширенное оперативное совещание «Об итогах оперативно-служебной деятельности межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» за 12 месяцев 2018 года». В мероприятии приняли участие руководство МУ МВД, заместитель главы администрации Балашихи по вопросам территориальной безопасности Олег Бурлин, замглавы Реутова Николай Турапин, сотрудники прокуратуры и другие.

«С начала 2018 года на 4,7 % сократились зарегистрированные преступления, общее их количество составило 4 189, за аналогичный период прошлого года – 4 396. Из них на 20,8 % сократилось число умышленных убийств – с 24 до 19, на 22,7 % грабежей – с 163 до 126, на 47,2 % разбоев – с 36 до 19, на 10,5 % краж транспортных средств – с 228 до 204, на 8,1 % угонов транспортных средств – с 37 до 34. На 8,1 % снизилось количество нераскрытых преступных посягательств – с 2048 до 1872 преступления», – сказал Котенко.

Он добавил, что больше всего преступлений было выявлено в 2018 году в сфере экономики. К уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким преступлениям в результате расследования данных преступлений привлечено на 157,1 % больше, чем в прошлом году. Выявлено больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В 2018 году было совершено на 6,9 % меньше преступлений на улицах и в общественных местах. В результате совместной деятельности следственных подразделений и подразделений уголовного розыска в 2018 году на 65,5 % больше раскрыто преступлений прошлых лет.

По уровню преступности МУ МВД России «Балашихинское» по итогам 2018 года занимает третье место среди органов внутренних дел Московской области с коэффициентом 71,76, область (107,0).

На мероприятии Бурлин поблагодарил полицейских от имени главы Балашихи Сергея Юрова. Он отметил, что сотрудники управления продемонстрировали высокий профессионализм, обеспечивая безопасность в рамках Дня города, а также во время других мероприятий округа. Отдел полиции по обслуживанию микрорайона Заря отметили переходящим кубком «Лучшее подразделение», а особо отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами и памятными подарками.