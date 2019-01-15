РИАМО - 15 янв. Свыше 577 миллионов пассажиров воспользовались услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 2018 году, по сравнению с 2017 годом пассажиропоток вырос почти на 4 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Ярославское направление – лидер по количеству пассажиров. Здесь за год электропоезда компании перевезли 125 миллиона человек. На втором и третьем местах Казанское и Горьковское направления – 96 миллионов и 78 миллионов человек соответственно», – говорится в сообщении.

Чаще всего услугами компании пассажиры пользовались летом и в начале осени, добавляется в материале.

В течение года компания продолжила обновление подвижного состава и закупила 20 электропоездов (без учета поездов МЦД), провела плановый ремонт и реконструкцию объектов инфраструктуры.

Кроме того, ЦППК запустила ряд дополнительных электропоездов для удобства пассажиров. В минувшем году обновлена система продаж и внедрены новые технологии в работу и дополнительные сервисы.

«В частности, на нескольких направлениях стала доступна покупка электронных билетов через мобильное приложение, его можно скачать в AppStore и Google Play», – подчеркивается в материале.