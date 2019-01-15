РИАМО - 15 янв. Современную школу на 1,1 тысячу мест построят в московском районе Митино, общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, проектировщикам удалось совместить соблюдение строгих строительных норм с индивидуальным подходом к созданию уникального объекта.

«Авторы проекта действительно оказались в довольно сложных условиях. Помимо разнообразных требований к проектированию школ как таковых, они работали на участке с перепадом высоты почти в 20 метров. И несмотря на это, у них получился изящный и сдержанный проект высокого качества – ломаное по форме здание не только интересно внешне и внутренне, но и будет максимально комфортно для учеников», – отметил Кузнецов.

Здание запроектировано четырехэтажным, ломаной формы, с выступающими объемами спортивных залов и столовой. Младшая и средние школы будут разделены – у них будут свои собственные входы в здание и обеденные залы. Спортивный кластер занимает значительную часть третьего этажа. Он состоит из трех спортзалов разной площади.

Помимо этого, в школе расположатся разные предметные и универсальные классы для детей всех возрастов. Общая площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров.

Из-за активного перепада высоты на участке строительства намечено три уровня рельефа, на самом нижнем из которых организован главный вход в школу. Средний отдан для технологических помещений и универсальной спортплощадки, а на самом верхнем расположится спортивный кластер: беговые дорожки, прыжковые ямы и тренажеры. С этого уровня можно будет напрямую попасть в спортзал внутри школы.

Также на улице расположится амфитеатр для школьных собраний и выступлений. Расположится будущая школа на территории села Рождествено. Проектировщиком является ООО «Бюро «АВЪ».

Начиная с 2011 года в столице построили более 80 школ.