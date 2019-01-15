РИАМО - 15 янв. Порывы ветра в новой Москве днем во вторник усилились до 12 метров в секунду, местами в городе идет слабый снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде слабый снег, температура воздуха минус 0,3-0,2 градуса, на территории новой Москвы слабый снег, температура воздуха минус 1-0,2 градуса, местами порывы ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура в разных округах столицы составляет минус 1,1 – плюс 0,8 градуса.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на вторник из-за сильного ветра.