РИАМО - 15 янв. В 2018 году программа комплексного обустройства и развития центра Москвы выполнена в полном объеме, в эксплуатацию ввели свыше 700 тысяч квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Руководитель департамента Сергей Левкин напомнил, что реализация данной программы осуществляется в рамках госпрограммы «Градостроительная политика» и ведется по четырем направлениям: капитальное строительство и реконструкция, развитие транспортной, инженерной инфраструктур и парковочного пространства, формирование внешнего облика центра города и градостроительное регулирование деятельности».

«В 2018 году на территории Центрального административного округа введено в эксплуатацию 735 тысяч квадратных метров недвижимости, что ниже показателей ввода прошлых лет в связи с тем, что городские власти проводят политику снижения строительной нагрузки на центр, отдавая предпочтение проведению реставрационных работ и капитального ремонта зданий в центре столицы, формированию современной социальной и транспортной инфраструктуры, комплексному благоустройству с созданием скверов и парковых зон», – отметил Левкин.

В прошлом году в центре города введено в эксплуатацию четыре жилых дома, 12 социальных объектов, в том числе детский сад на 125 мест в Зоологическом переулке, здание концертного зала филармонической музыки «Зарядье», вторая очередь театра «ET CETERA» под руководством Александра Калякина.

Кроме того, в «Лужниках» появился сервисный центр уличных видов спорта и ряд других инфраструктурных объектов, необходимых для проведения матчей чемпионата мира по футболу.

По словам Левкина, в 2018 году в столице введено сразу пять знаковых объектов, что является хорошим показателем системной работы с застройщиками в рамках созданной в департаменте градостроительной политики соответствующей рабочей группы.

«Среди знаковых объектов введены здание Федерального казначейства в Большом Златоустинском переулке, 1-я очередь студенческого комплекса Московской консерватории на Малой Грузинской улице, многофункциональный жилой комплекс на Ходынской улице и объекты парковочного пространства в ММДЦ «Москва-Сити», – констатировал Левкин.

Касаясь развития транспортной и инженерной инфраструктур, он сообщил, что введены в эксплуатацию три станции метрополитена («Деловой центр», «Шелепиха» и «Выставочная»), перевыполнены показатели по созданию парковочного пространства – в минувшем году появилось более 5 тысяч машино-мест, причем большая часть в составе многофункциональных комплексов. Также перевыполнен план по строительству объектов инженерной инфраструктуры в рамках городского заказа.

«Помимо этого, проведены работы по комплексному благоустройству шести скверов и бульваров, отреставрированы 15 памятников, отремонтированы 316 фасадов зданий, а также приведены в надлежащее состояние семь объектов отселенного ветхого фонда и демонтированы более 600 самостроев», – заключил Левкин.