РИАМО - 15 янв. До 1 марта 2019 года действует упрощенный порядок регистрации права собственности на жилой дом, построенный на садовом земельном участке, в изменениях дачного законодательства учтены пробелы, которые существовали ранее, сообщил журналистам генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин.

«Только до 1 марта 2019 года действует упрощенный порядок регистрации права собственности на жилой дом, на построенные дома на землях в СНТ. Что нужно сделать? Всего три шага: необходимо обратиться к кадастровому инженеру, с его помощью заполнить декларацию по объекту, подготовить технические документы. Это первые два шага. Третий шаг - подать документы в Росреестр через МФЦ», - сказал Беднягин.

Он отметил, что упрощенная процедура оформления недвижимости значительно сократит время и деньги.

«Может быть такая ситуация: вы строите дом и понимаете, что до 1 марта 2019 года вы не успеете. Тогда нужно перестраховаться и подать сейчас уже по новому порядку уведомление в органы местного самоуправления. Если собственник земельного участка еще не приступил к строительству, то тогда определяйтесь, что вы планируете построить, какие будут параметры у дома, и подавайте уведомление в органы местного самоуправления перед началом строительства», - добавил Беднягин.

Он отметил, что в изменениях дачного законодательства учтены пробелы, которые существовали ранее.

«Если мы с вами попросим дачника показать документы, можно прочитать, что у него земельный участок под дачное строительство, под дачное хозяйство, под размещение дач, то теперь закон установил четкую терминологию. У нас с вами существует только два вида земельного участка - это садовый земельный участок и огородный земельный участок», — добавил Беднягин.

Он пояснил, что на садовом земельном участке можно построить жилой дом, садовый дом и постройки. На огородном земельном участке могут быть построены только хозяйственные постройки, которые могут иметь две функции: либо для хранения инвентаря, который используется на этом участке, либо для хранения урожая, который собран с этого участка. Нужно понимать, что эти хозяйственные постройки никогда не будут объектами недвижимости и право собственности на них иметь невозможно.