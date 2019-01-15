РИАМО – 15 янв. В рамках реализации проекта «Ривер парк» застройщик построил новый детский сад, также предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 550 мест, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«В целях обеспечения жилой застройки дошкольными местами инвестор построил детский сад на 220 мест», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что объекту присвоен адрес: улица Корабельная, дом 11А (ЮАО, Нагатинский затон).

Сроки открытия учреждения будут определены после оформления права собственности города Москвы на объект.

Левкин также добавил, что в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина комплексно развивать городские территории, обеспечивая жителей всей необходимой инфраструктурой, проектом предусматривается также строительство общеобразовательной школы на 550 мест.

По его словам, за 8 лет более половины зданий детских садов и школ, построенных за счет частных инвестиций, были переданы в собственность города Москвы.