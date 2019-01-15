РИАМО - 15 янв. Власти столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию культурно-делового центра на северо-востоке Москвы, который не могли завершить в течение более десяти лет, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект находится во 2-м микрорайоне Лианозово, корпус 14. Объект возведен за счет средств инвестора.

«Строительство центра велось инвестором свыше десяти лет – с начала 2007 года. Стройка неоднократно приостанавливалась и, наконец, завершена», – сказал председатель комитета Олег Антосенко.

В трехэтажном здании общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров планируется разместить супермаркет, кафе, бар, банкетный зал, конференц-зал, офисы, бильярдную, киоск печатной продукции.

Объект сдан в черновой отделке и отделка конкретных помещений будет зависеть от будущих арендаторов. В подземном уровне обустроен паркинг на 20 машино-мест.

«Благодаря новому культурно-деловому центру жители района Лианозово получат качественные услуги рядом с домом, центр станет точкой притяжения для семейного отдыха и встреч с друзьями», – заключил Антосенко.