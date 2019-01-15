РИАМО - 15 янв. С сентября 2018 года специалисты Морозовской детской больницы департамента здравоохранения Москвы вели приемы в городских поликлиниках для детей с врожденными и приобретенными пороками развития, всего за четыре месяца врачи осмотрели около 600 маленьких пациентов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Порядка трети из всех осмотренных направили на плановую госпитализацию в Морозовскую больницу.

«Чтобы высококвалифицированная медицинская помощь стала максимально доступной для всех детей нашего города, совместно с департаментом здравоохранения Москвы врачи Морозовской детской больницы организовали выездные дни открытых дверей», – сказал заведующий отделением хирургического стационара кратковременного пребывания Морозовской детской больницы Михаил Корочкин.

По его словам, в поликлиники, где проводился прием специалистами, родители приходили без записи, без направлений и получали консультативную медицинскую помощь. При необходимости маленьких пациентов отправляли на плановую госпитализацию в стационар.

Он добавил, что все нуждающиеся в медицинской помощи дети уже получили необходимое оперативное лечение, некоторые пациенты еще находятся под наблюдением врачей.

Прием вели детский хирург, детский уролог-андролог, травматолог-ортопед, торакальный хирург, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, а также акушер-гинеколог детского и юношеского возраста.

Дни открытых дверей прошли во всех округах столицы, включая Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский.

В ходе одной из таких выездных консультаций обратилась мама полуторагодовалой девочки – у ребенка появилось округлое выступающее образование в области шеи. Девочке поставили диагноз – киста левой доли щитовидной железы. Оказалось, в возрасте девяти месяцев ребенок подавился рыбьей костью, которую мама попыталась извлечь самостоятельно, а через шесть месяцев появилось образование.

Ребенку выдали направление на госпитализацию в отделение торакальной хирургии Морозовской больницы. Девочке провели операцию. При вскрытии воспаленной области оказалось, что причиной образования стало множество рыбьих костей, застрявших в тканях. Операция прошла успешно, образование полностью удалили, через несколько дней пациентку выписали.