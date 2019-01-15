РИАМО - 15 янв. Мосгорсуд оставил под стражей до 16 марта бывшего начальника столичного ГСУ СК РФ, генерала Александра Дрыманова, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд оставил жалобу Дрыманова без изменений», - сказал собеседник агентства.

Дрыманов был арестован по делу о взяточничестве по двум эпизодам: один связан с освобождением одного из фигурантов дела о перестрелке на Рочдельской улице возле ресторана Elements Андрея Кочуйкова, второй – с получением взятки от бывшего замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова.

В рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, основным фигурантом которого является вор в законе Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой, были также задержаны бывший глава службы безопасности СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Никандров.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СКР покровительствовали подручным Калашова. Они получили от него взятку в размере 500 тысяч евро для переквалификации обвинения по делу о перестрелке на Рочдельской улице возле ресторана Elements и освобождения из-под стражи Кочуйкова по кличке Итальянец – подручного Калашова.

В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. В конце марта суд вынес приговор в отношении Калашова, его осудили на девять лет и десять месяцев колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере.

Никандров долгое время не признавал вину. В конце концов он согласился с обвинением и дал подробные изобличающие показания на бывших коллег. Эти показания, в том числе, позволили изобличить Дрыманова.